Trevisani: “Per la Juve il Napoli è imprendibile, gioca troppo in difesa”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, lancia un duro attacco alla Juventus di Allegri: “Due tiri e poi ti difendi, non lo prendi il Napoli così”.

Riccardo Trevisani, intervistato dai microfoni di ‘Pressing’, in onda su Italia1, espone la sua opinione sull’andamento della Juventus e le altre di A: “La Juventus forse aveva bisogno di queste partite in questo momento, mi sta anche bene la strada di Allegri. Dico però che giocando così, con due tiri e poi ti difendi, non lo prendi il Napoli ed il Milan, le due squadre migliori, anche di Inter, Roma e Atalanta”.

