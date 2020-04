Politano: ”Nazionale mio obiettivo. Napoli? Dobbiamo arrivare in Europa”

Politano: la Nazionale è un mio obiettivo e avrò un anno in più per far vedere a Mancini di meritare la maglia azzurra

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dei suoi obiettivi, della squadra azzurra, dei tifosi partenopei e di altro.

Queste la sua parole:

Politano sui tifosi del Napoli

“I tifosi del Napoli sono molto calorosi, è bello essere un giocatore azzurro”.

Quali differenze ci sono tra Conte e Gattuso?

“Non sono tantissime, entrambi mettono l’anima nel loro lavoro. Conte va più per le lunghe mentre Gattuso fa meno ma con più intensità”.

Cosa vi aspettate alla ripresa del campionato?

“Il nostro obiettivo è arrivare in Europa e dobbiamo dare il massimo per riuscirci”.

Cosa pensa dell’Europeo rimandato al 2021?

“La Nazionale è un mio obiettivo e avrò un anno in più per far vedere a Mancini di meritare la maglia azzurra”. Conclude Politano.

