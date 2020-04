Covid 19, positivo il ministro Israeliano Yaakov Litzman

Aveva definito il virus un castigo per gli omosessuali

Yaakov Litzman, ministro della salute del governo Israeliano è risultato positivo al covid 19 insieme alla moglie. Come riportato da TPI.it, aveva più volte violato le misure di sicurezza anti contagio sul distanziamento di persone in alcune riunioni di culto esponendo anche altre autorità del governo al contagio. Tale comporatmento ha scatenato polemiche all’interno del parlamento che dell’opinione pubblica, in quanto le regole anti coronavirus erano state emanate da lui stesso. Nelle scorse settimane ministro aveva dichiarato che il coronavirus a suo parere fosse una “punizione divina per l’omosessualità”.

