VIDEO – Parte Home Workout, lo Staff di Gattuso tiene in forma i tifosi

LIVELLO BASE

LEZIONE 1

DA SEDUTO

Respirazione toracica per 8 ripetizioni

Respirazione toracica con flessione busto per 8 ripetizioni

IN PIEDI

Camminata ginocchia alte per 30” per 2 serie

Camminata calciata dietro per 30 per 2 serie

Aperture alternate per fuori 10 ripetizioni per lato

Aperture alternate per dietro 10 ripetizioni per lato

Aperture consecutive laterali 10 ripetizioni per lato

Aperture consecutive dietro 10 ripetizioni per lato

DA SEDUTO

Leg extension monopodalica dinamica 15 ripetizioni per lato

Squat da 8 a 12 ripetizioni

Leg extension mono con tenuta isometrica per 8 ripetizioni

con tenuta 3-5”