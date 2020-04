A Napoli saranno prodotte le prime mascherine FFP2 e FFP3 in Italia

Le mascherine saranno certificate FFP2 e FFP3 per la prima volta in Italia

L’Agenzia Industrie Difesa, controllata dal ministero della Difesa, ha stipulato un accordo con l’azienda BLS, specializzata nella produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per riconvertire lo stabilimento “Spolette” di Torre Del Greco, in provincia di Napoli, di proprietà dell’Aid, e avviare nuove linee di produzione di mascherine certificate FFP2 e FFP3. Il progetto consentirà l’assunzione di nuova forza lavoro, fino a 50 unità, e si potrà supportare il Servizio Sanitario Nazionale con la produzione di 200mila mascherine al giorno, quindi 6 milioni al mese, per l’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Con questa iniziativa per la prima volta vengono prodotte in Italia mascherine di questo tipo.

L’accordo prevede inoltre che, in caso di emergenze come quella in corso, l’intero prodotto è destinato unicamente a soddisfare le esigenze indicate dalle Autorità Governative per interessi nazionali. La linea di produzione sarà avviata inizialmente nella sede di Cormano (Milano) di BLS, per essere poi trasferita a Torre del Greco nello stabilimento militare “Spolette”. “In questa situazione di emergenza – spiega il ministro Lorenzo Guerini, – la Difesa sta mettendo in campo oltre ai suoi medici, infermieri, uomini, mezzi, aerei, elicotteri anche la sua capacità industriale. Con l’AID, Agenzia Industrie Difesa, abbiamo avviato un progetto di riconversione di un nostro stabilimento che da maggio trasformerà le sue linee produttive per fornire mascherine: 200mila al giorno, sei milioni in un mese”.

L’AID, aggiunge Guerini, è impegnata anche a Firenze, nello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, dove vengono prodotti ogni giorno 2000 litri di disinfettante che hanno maggiori carenze, e a Bologna, nell’azienda Siare, dove sono al lavoro 25 tecnici specializzati, tutti civili e militari della Difesa, per incrementare la produzione di ventilatori. “Una sinergia Industria e Difesa – conclude Guerini – che rapprsenta un grande esempio della forza del nostro Paese”.