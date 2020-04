Coronavirus, il bollettino delle 18 – Promettente andamento della linea dei contagi

Coronavirus, il bollettino delle 18 – I contagi sono sempre di meno

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 135.586 persone hanno contratto il virus. In queste ore, però, continuano ad arrivare dati incoraggianti per quanto riguarda l’emergenza sanitaria. I casi attuali sono 94.067 con un incremento +880 (ieri +1.949), il più basso dal 10 marzo. I deceduti totali sono 17.127, con un incremento di +604 (ieri +636). Aumenta anche il dato dei guariti: in totale sono 24.392 con un incremento +1.555 (ieri +1.022). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.718; 3.792 (ieri +3.898) sono in terapia intensiva, mentre 61.557 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti).

Lombardia 52.325 (+791, +1,5%)

Emilia-Romagna 17.825 (+269, +1,5%)

Veneto 11.925 (+337, +2,9%)

Piemonte 13.343 (+419, +3,2%)

Marche 4.710 (+96, +2,1%)

Liguria 4.757 (+208, +4,6%)

Campania 3.148 (+90, +2,9%)

Toscana 6.173 (+172, +2,9%)

Sicilia 2.097 (+51, +2,5%)

Lazio 4.149 (+118, +2,9%)

Friuli-Venezia Giulia 2.153 (+50, +2,4%)

Abruzzo 1.799 (+78, +4,5%)

Puglia 2.514 (+70, +2,8%)

Umbria 1.263 (+10, +0,8%)

Bolzano 1.811 (+89, +5,2%)

Calabria 833 (+16, +2%)

Sardegna 935 (+13, +1,4%)

Valle d’Aosta 835 (+30, +3,7%)

Trento 2.476 (+128, +5,4%)

Molise 224 (-)

Basilicata 291 (+4, +1,4%)

