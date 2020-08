CALCIO FEMMINILE – I risultati della seconda giornata di serie A

CALCIO FEMMINILE – I risultati della seconda giornata

Negli anticipi del sabato, secondo successo consecutivo (primo esterno) per il Milan di Ganz che punisce il San Marino (0-5): apre Agard, successivamente le doppiette di Dowie e Grimshaw. Primo successo stagionale per la Florentia San Gimignano che piega l’Hellas Verona con il gol dell’ex di Cantore al 25’ s.t. Nel Saturday night, gol e spettacolo tra Juventus ed Empoli (4-3): per le bianconere, doppiette di Girelli (due rigori) e Bonansea; per le toscane (prima sconfitta stagionale), non bastano Acuti, Prugna (rig.) e Polli che tornano a casa senza punti ma con un’ottima prestazione collettiva.

Il secondo turno vede la Roma conquistare la prima vittoria stagionale contro il Bari alla sua prima sconfitta di campionato: Andressa Alves e Lazaro su penalty, regalano i tre punti alla compagine guidata da Bavagnoli in un match non bello spettacolarmente. Primo successo stagionale per il Sassuolo di Piovani cha asfalta in trasferta l’Inter di Sorbi sempre a zero punti (seconda sconfitta consecutiva). Una doppietta di Valeria Pirone, Tomaselli e Dubcova regalano i tre punti al Sassuolo che si porta a 4 in classifica generale. Nel Sunday night, la Fiorentina infligge una “manita” al Napoli (2-5): scatenata Sabatino autrice di una tripletta, Mascarello ed un autogol di Groff consentono alle viola di agganciare Juventus e Milan a quota 6. Per le partenopee, a segno, Errico e Chatznikolaou, con le azzurre a zero punti con Verona, Inter e San Marino.

(fonte foto: tuttocampo.it)

Maurizio Stabile