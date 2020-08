CALCIO FEMMINILE – Napoli-Fiorentina, che batosta per le azzurre! La cronaca della partita

Napoli-Fiorentina 2-5 / Al “Caduti di Brema” di Barra, il Napoli soccombe in malo modo sotto i colpi della Fiorentina

Eppure, le azzurre illudono quando al 18’, Errico sorprende tutti su punizione, anche l’estremo difensore Ohrstrom che esce a vuoto: è 1-0 a sorpresa per le locali. Al 32’, Tatiana Bonetti col suo mancino, da calcio piazzato, serve Sabatino che anticipa di testa Mainguy, troppo fuori dai pali: è 1-1. Dopo 2’ di gioco, Bonetti è vicina al raddoppio per le ospiti. Al 35’, c’è una timida reazione per le padrone di casa con la guatemaltese Martinez che si gira bene, ma trova Ohrstrom che fa suo il pallone. Al 40’, le ospiti ci provano con un tiro-cross di Zanoli. Al 42’, frittata del Napoli: il difensore Groff, a cuor leggero, alleggerisce l’azione verticalmente verso il proprio portiere (errore fatale) che non è ben posizionato e, di conseguenza, la sfera si deposita alle spalle di Mainguy non esente da colpe insieme a Groff: è 1-2. Dopo 3’, la Fiorentina cerca il k.o. definitivo ma Oliviero salva sulla linea.

Nella ripresa, al 5’, un Napoli slegato ed entrato poco concentrato, subisce l’1-3 di Mascarello che di sinistro trafigge Mainguy ancora una volta lontana dai pali. Al 10’, Cafferata butta giù Mascarello che cade nell’area piccola del Napoli: è penalty per le viola, rigore trasformato da Sabatino che calcia angolatissimo e Mainguy che intuisce ma non evita che la sfera si insacchi alle sue spalle (1-4). Al 15’, Sabatino si porta il pallone a casa (tripletta) con un sinistro sotto misura non irresistibile ma letale per la numero uno di casa che può solo raccogliere nuovamente il pallone dalla rete: è 1-5. Al 22’, il Napoli si sveglia troppo tardi con Chatznikolaou che ribadisce di testa a rete, la traversa colpita da Errico qualche istante precedente, per il definitivo 2-5.

E’ notte fonda a Napoli, con le azzurre (ultime con San Marino, Inter e Verona) che nel prossimo turno se la vedranno in trasferta col Sassuolo della ex Valeria Pirone, vittorioso 1-4 contro l’Inter, con tra l’altro, doppietta di Pirone che cercherà il gol dell’ex.

(fonte foto: larampa.it)

Maurizio Stabile