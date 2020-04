Ritiro del Napoli, parla il sindaco di Dimaro: “Salta tutto al 2021? Abbiamo un piano B”

Ritiro del Napoli, parla il sindaco di Dimaro

Notizie calcio – Ritiro del Napoli, parla il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni che è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni:

Ritiro del Napoli, parla il sindaco di Dimaro:

“Oggi c’è una bella giornata qui, non potevo non mettere la maglietta del Napoli. Ci sarà il ritiro? Chi lo sa. Noi stiamo organizzando i lavori per quanto sia possibile, la situazione è surreale. Ipotesi che se ne riparli nel 2021?

Noi abbiamo anche un piano B, potremmo anche pensare ad uno spostamento che non dipenderebbe dalla nostra volontà: per ora il piano è quello A, pensiamo che il Napoli possa venire qui ed anche in un’altra data. C’è un contratto, sì, ma il Napoli fa parte della vita dell’estate della Val di Sole, sarebbe brutto interromperlo: è come se ci fossimo abituati e non se ne potrebbe fare a meno. Dato che dobbiamo tornare alla normalità, spero che il comportamento delle persone sia responsabile e si torni presto alla normalità. Novità? Beh, ritornerà Gattuso. Aspettiamo le richieste del Napoli per attrezzarci”

Ricoverata la giornalista Lucia Annunziata: febbre e difficoltà respiratorie

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Stipendi Napoli, la mossa di Aurelio De Laurentiis