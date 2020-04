Schira: “Per il Napoli Boga è la priorità: se parte Milik, si valutano due profili

Schira sul prossimo calciomercato del Napoli

Il giornalista Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle possibili mosse del club azzurro nel prossimo calciomercato.

Schira: “Per il Napoli Bogà è una priorità, inoltre è una grande passione di Giuntoli, il calciatore vuole fare il grande salto in una big e Napoli è una destinazione più che gradita”.

ATTACCO – “Azmoun ha tutto per diventare un grandissimo calciatore, deve migliorare nella cattiveria sotto porta. Con Gattuso e con una piazza come Napoli potrebbe scoccare tutto il suo enorme talento. Un altro nome che piace tantissimo è Jovic: i rapporti con Ramadani sono ottimi, ma non è un’operazione semplice dato il prezzo del cartellino del serbo. Bisognerà capire cosa accadrà con Milik, se lo si cede la valutazione è di 40 mln”

TSIMIKAS – “Si tratta di un buon calciatore, ma il Napoli sta valutando vari profili: sulla fascia sinistra la società azzurra vuole fare un investimento. Ghoulam non dà troppo affidamento e quindi si è alla ricerca di un calciatore per consentire la doppia opzione a Gattuso”.

RINNOVI – “I rallentamenti per il rinnovo di Mertens sono dovuti anche all’impossibilità d vedersi di questi giorni, ma credo che alla fine si andrà alla fumata bianca. Zielinski è un discorso semplice, con l’arrivo di Gattuso ha ritrovato entusiasmo trovandosi al centro del progetto. Le cifre per il suo rinnovo sono da calciatore di prima fascia, balla ancora qualcosina sulla cifra della clausola rescissoria”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ritiro del Napoli, parla il sindaco di Dimaro: “Salta tutto al 2021? Abbiamo un piano B”

Ricoverata la giornalista Lucia Annunziata: febbre e difficoltà respiratorie

UFFICIALE – Stipendi Napoli, la mossa di Aurelio De Laurentiis