Lazio, Simone Inzaghi finisce sotto inchiesta: rischio squalifica per espressioni blasfeme

Simone Inzaghi, allenatore laziale, è finito sotto inchiesta dopo aver pronunciato due espressioni blasfeme durante la partita di campionato tra Lazio e Sassuolo. L’inchiesta della Procura Federale è partita dopo la segnalazione di uno degli ispettori presenti all’Olimpico nella gara di campionato giocata lo scorso 24 gennaio e vinta 2-1 dai biancocelesti. Il tecnico biancoceleste potrebbe esser squalificato per una giornata. E’ quanto riportato da Il Tempo.

La nuova tendenza della Procura Federale nei casi di espressioni blasfeme è infatti quella dell’inchiesta con successivo deferimento, visto che il Giudice Sportivo, tranne rare eccezioni come il romanista Cristante fermato per un turno, respinge quasi sempre le proposte di prova tv inviate dagli ispettori Figc per sanzionare le bestemmie in campo.

