PRIMAVERA 2 – (7^ giornata): il Napoli ospita il Crotone

Napoli-Crotone- E’ big match tra le 2 compagini che puntano alla promozione con gli azzurri pronti a vincere per dare continuità ai risultati

Sabato 30 gennaio alle ore 14:30 presso il C.S. “Piccolo” di Cercola si affronteranno Napoli e Crotone che daranno vita alla sfida valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 2 (Girone B).

Due formazioni che avranno come obiettivo quello di lanciarsi nelle prossime settimane alla conquista della vetta del campionato Primavera 2.

Gli azzurrini di mister Emmanuel Cascione, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta in campionato lo scorso week end, vogliono dare continuità ai propri risultati. E allora bisogna vincere ancora per non allontanarsi troppo dalla vetta. Servirà maggiore cinicità sotto porta rispetto alla scorsa gara per evitare beffe che sono sempre dietro l’angolo quando si tratta di gare tirate.

Gli azzurri con molta probabilità giocheranno con lo stesso modulo e la stessa formazione vista con il Cosenza anche se in panchina scalpitano i tanti baby talenti azzurri che meriterebbero più spazio. Ma questa può rappresentare un’arma importantissima per mister Cascione che potrà variare anche gli atteggiamenti e i moduli a gara in corso.

Vedremo se gli azzurrini saranno in grado di conquistare “bottino pieno”.

I calabresi di mister Galluzzo finora stanno disputando un campionato ottimo: secondo posto in classifica, 15 reti realizzate, una squadra che sembra una macchina da gol con la sola coppia Trotta/Maesano già in doppia cifra dopo solo 5 gare. Sono infatti 7 le reti segnate da Trotta e 3 quelle segnate da Maesano.

Per gli squalotti la trasferta sul campo del Napoli rappresenta una grande prova di maturità, riusciranno anche in terra partenopea ad imporre il loro gioco così propositivo uscendo indenni dal “Piccolo”?

Di sicuro per caratteristiche i pitagorici cercheranno di condurre la gara.

Appuntamento quindi al “Piccolo” alle ore 14:30, per conoscere il risultato di questa sfida.