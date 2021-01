DISTINTA -Sassuolo-Atalanta (Primav 1): raffica di GOL nel 1° tempo

Distinta – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Allo Stadio “Ricci” di Sassuolo, quest’oggi alle ore 15:00 il Sassuolo Primavera del tecnico Bigica ha affrontato l’Atalanta nell’anticipo dell’ OTTAVA giornata del campionato di Primavera.

E’ stata una gara ben giocata dalle due squadre, ricca di gol ed emozioni.

Il Sassuolo va subito in vantaggio al 5′ con Reda, tra l’altro ex Atalanta fino alla scorsa stagione, abile in area a superare il n.1 atalantino. Ma la manovra offensiva del Sassuolo non termina qui e la squadra neroverde usufruisce anche di un penalty al 20′ e Marginean dal dischetto realizza il 2-0!

Al 33′ l’Atalanta accorcia le distanze, sempre su rigore, trasformato dal giovane talento Panada. Ma i bergamaschi si dimostrano avversario “tosto”, da non sottovalutare e dopo 2 minuti realizzano anche il 2-2 con Vorlicky la cui conclusione col destro infila il n.1 emiliano Vitale. Il primo tempo termina 2-2.

Nella ripresa le due squadre lottano, senza trovare il guizzo del 3-2, le difese fanno buona guardia e al triplice fischio si dividono la posta in palio. Un punto a testa, quindi e il Sassuolo sale in classifica a 11, gli orobici a 5 in netto ritardo essendo Campioni d’Italia in carica.

Prossimo Turno (Recuperi 5^ giornata)

Atalanta-Torino (domenica 7 febbraio ore 12:30)

Milan-Sassuolo (sabato 6 febbraio ore 13:00)