Sarri dona al Comune di Figline circa 4mila mascherine

Giulia Mugnai: quello di Sarri è l’ennesimo gesto di solidarietà, di vicinanza e di affetto che ci arriva in questi giorni particolarmente difficile

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus insieme a sua moglie Marina Pazzaglia al figlio Nicole’ e ai loro amici, hanno deciso di donare circa 4mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze). Comuni dove il tecnico bianconero ha vissuto in gioventù, per sostenere la loro comunità durante l’emergenza sanitaria in corso. Lo rende noto l’Amministrazione comunale.

Una parte e’ già stata consegnata e distribuita ai volontari della Protezione civile, ai dipendenti comunali, delle farmacie e degli uffici postali e a tutti coloro che continuano a lavorare in emergenza, per assicurare servizi essenziali alla cittadinanza. Lo stesso criterio di distribuzione sara’ adottato nei prossimi giorni, in occasione della seconda tranche di consegna.

“Si tratta dell’ennesimo gesto di solidarietà, di vicinanza e di affetto che ci arriva in questi giorni particolarmente difficili – commenta il sindaco Giulia Mugnai come riporta Sport Mediaset- ma che dimostra che uniti e rispettando le regole riusciremo a superare l’emergenza sanitaria in corso. Ringrazio, quindi la famiglia Sarri e i loro amici per questo gesto di grande sensibilità”.

