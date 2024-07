Sportitalia – Criscitiello: “Conte è stata la scelta intelligente di ADL, è una vera garanzia”

Durante lo speciale mercato di Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha commentato il mercato del Napoli: “Aurelio De Laurentiis ha fatto una mossa molto intelligente: ha ingaggiato Antonio Conte.

Ha preferito puntare su un solo acquisto offrendogli un ricchissimo ingaggio invece che prendere diversi calciatori. Il tecnico è una vera e propria garanzia, migliora in modo importante la squadra. Il tifoso del Napoli è cresciuto, ma non si illuda. Conte è bravissimo, ma il suo obiettivo è quello di tornare in Champions, non di vincere lo scudetto. Ha tre anni per compiere il miracolo, portare a casa il tricolore. Bisogna dargli tempo“.

