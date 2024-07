Corriere dello Sport – Buongiorno, domani le visite a Roma: si unirà al gruppo a Castel di Sangro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla trattativa di Alessandro Buongiorno. L’affare è in dirittura d’arrivo e il ds Manna a chiudere definitivamente per il difensore del Torino. Domani sosterrà la visite mediche a Villa Stuart e successivamente dovrebbe recarsi alla Filmauro per mettere la firma sul contratto. Dopodiché il giocatore si godrà un altro periodo di vacanze, per poi unirsi al gruppo a Castel di Sangro il 25 luglio.

