Corriere dello Sport – Lukaku delude anche a Roma: “Chissà se farà un saluto alla tifoseria”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Romelu Lukaku. Il futuro del belga è ancora da definire, ma a Roma non hanno dimenticato il suo arrivo. Molti tifosi sono rimasti delusi dal suo comportamento: “Con Lukaku che ci ha messo poco a dimenticare i colori giallorossi (e chissà se prima o poi farà un post di saluto a una tifoseria che l’ha eletto re fin da subito) e Abraham che si impegna come un matto in allenamento ma sembra destinato alla Premier non appena inizierà il giro delle punte, la Roma ha bisogno di un bomber vero”.

