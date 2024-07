Corriere dello Sport – Chiesa, alla Juve è cambiata musica: rischia di rimanere fuori

Federico Chiesa è nel mirino del Napoli, soprattutto di Conte, e rischia di finire ai margini del progetto della Juventus. Secondo il quotidiano, il giocatore avrebbe avanzato delle richieste troppo pretenziose per rinnovare. Guadagna circa 10 milioni lordi e ha sempre chiesto un rinnovo oltre il 2025 a cifre più alte; cioè tra i 6 e i 6,5 milioni netti (12-13 lordi). La proposta non è stata accolta, poiché ritenuta fuori budget e fuori dai tempi. Con la nuova governance, ispirata dalle scelte di Elkann e presa per mano dall’uomo dei conti Scanavino, è cambiata infatti la musica.

