Corriere dello Sport – Di Lorenzo resta al Napoli: non ci sono mai stati dubbi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Giovanni Di Lorenzo. Antonio Conte blinda il capitano, rimane al Napoli e su questo non ci sono mai stati dubbi. Per la società non c’è mai stata, neanche per un istate, la possibilità di un addio.

Dunque, il Napoli blinda Di Lorenzo e Conte lo ritiene imprescindibile nel suo progetto tecnico, un riferimento intoccabile, che sarà fondamentale per il nuovo corso. Lo ha ribadito anche durante la conferenza stampa di presentazione. Il giocatore ha apprezzato le sue parole, come quelle dello stesso De Laurentiis.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

