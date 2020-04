Napoli ripresa dall’alto, immagini mozzafiato [VIDEO]

I colori del mare Partenopeo

Un aspetto positivo delle misure di contenimento del contagio da coronavirus è quello di aver ridato spazio alla natura. In queste immagini riprese dall’alto si può ammirare come il mare di Napoli sia tornato a splendere, esaltando uno degli scenari più belli al mondo. Le riprese evidenziano come il tratto di mare va da da Capo Posillipo arriva a Mergellina sia di un azzurro intenso come non si vedeva da anni. Dopo la fine di quest’emergenza forse impareremo che bisogna avere rispetto della natura che ci circonda, evitando di contaminare l’ambiente e rispettandolo in modo da poter sempre immagini come queste.

