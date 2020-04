Lozano – Parte l’operazione rilancio

La Gazzetta dello Sport focalizza l’attenzione sul messicano del Napoli Hirving Lozano.

Lozano è incedibile secondo la rosea:

“Il progetto che il Napoli sta varando è chiaro: rilanciarlo e, se non ci fossero i tempi tecnici (come appare probabile) non tenerlo sul mercato perché non ha intenzione di svenderlo. In pillole, Lozano lascerebbe il Napoli per non meno di 35 milioni (poco trattabili), ma visto che quanti sondano il club per avere il suo cartellino offrono meno della metà, si lavora per rilanciarlo. Fino ad oggi, contatti concreti nessuno”.

