Biasin: “Molti ridevano per l’acquisto di Osimhen a quelle cifre”

Fabrizio Biasin, ha elogiato il grande talento di Victor Osimhen, senza tralasciare un particolare: “Ridevano per il suo acquisto a quelle cifre”.

Il capo dei servizi sportivi di Libero, Fabrizio Biasin, ha preso parte alla trasmissione in onda su Italia1, ‘Pressing’, ed ha esposto il suo parere in merito alle grandi prestazioni di Victor Osimhen: “Il Napoli ha una grande rosa, poi Giuntoli sbaglia pochissimo. Molti ridevano per l’acquisto di Osimhen a quelle cifre, invece è immarcabile“.

