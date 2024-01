Zerbin dopo Napoli-Fiorentina: “Soddisfazione inaspettata e bellissima”

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina Alessio Zerbin ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Alessio Zerbin è stato sicuramente il protagonista di Napoli-Fiorentina, sfida andata in scena questa sera e conclusasi con una nett vittoria azzurra. È stato proprio il giovane attaccante a dare il maggiore contributo andando in gol per ben due volte.

Dopo la gara Zerbin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediset: poche parole ma che rivelano tutta la sua emozione.

“Bellissima soddisfazione, non me l’aspettavo neanch’io. Sono sempre a disposizione della squadra, credo che questo sia un bel premio. Sarà certamente una notte da favola: sono i miei primi gol col Napoli e per me è veramente un sogno. Immaginare di meglio per me è difficile. Siamo però solo a metà dell’opera.”

Qualche parola in particolare sulla seconda rete:

“Quando arrivi lì provi il tiro, non pensi a nulla, sono quelle cose che ti vengono. Ero al limite dell’area, ma forse quella botta mi aveva dato una bella sveglia. Quando sei lì provi il tiro e speri che entra.”

Fonte foto – (da interstreaming) – Flickr.com

