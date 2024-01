Corriere dello Sport – È fatta, Popovic è del Napoli: sarà girato in prestito al Frosinone

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Matija Popovic (18enne del Partizan Belgrado). Il Napoli è riuscito a battere la concorrenza del Milan, che era fortemente interessato al giovane talento ma col quale non è riuscito a trovare un accordo, e anche del Bayern Monaco.

Il Napoli parla chiaro, non è disponibile nessuno slot per tesserare un extracomunitario, e dunque, l’operazione sarà completata in sinergia con il Frosinone. Popovic sarà girato in prestito, proprio come Alessio Zerbin, al rientro da Riyad.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

