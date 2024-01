Corriere dello Sport – Ngonge volerà a Riyad per la finale di Supercoppa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla decisione del Napoli. Mazzarri ha convocato Cyril Ngonge per la finale di Supercoppa Italiana, che si terrà lunedì sera. Dunque, un’arma in più per i partenopei, che ieri sono riusciti a battere la Fiorentina per 3-0 in semifinale.

L’attaccante belga ha lasciato Verona e nel pomeriggio ha raggiunto Roma, con il responsabile scouting Maurizio Micheli, recandosi a Villa Stuart. Il dottor Raffaele Canonico, responsabile sanitario del club, lo ha aiutato a svolgere le visite mediche. Superate agevolmente, ora il giocatore sarà in viaggio verso Riyad, dove Mazzarri deciderà il tridente da schierare per la finale.

Fonte foto in evidenza — (Club Brugge) Flickr.com —

