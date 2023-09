Beukema su Osimhen: “È un attaccante top, ma anche per lui sarà una gara difficile”

Sam Beukema, su Osimhen

Sam Beukema difensore del Bologna ha rilasciato un’intervista sul Corriere dello Sport Stadio a due giorni dalla sfida Bologna-Napoli, in programma domenica pomeriggio al Dall’Ara. L’olandese dovrà affrontare Victor Osimhen, che al momento è uno degli attaccanti più forti. Di seguito uno stralcio dell’intervista in cui parla di Osimhen.

“Uh, è uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti in Europa, in questo calcio moderno. Sarà una bella sfida per me, e anche per Lucumi. Ma penso che anche per lui sarà una giornata difficile. Almeno spero”.

