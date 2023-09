UFFICIALE – La SSC Napoli annuncia una nuova partnership

La SSC Napoli ha da poco annunciato la partnership con Sparco attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Nella giornata di oggi la SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership cn Sparco.

Di seguito il comunicato:

“Napoli, 22 Settembre 2023

Dal mondo del racing a quello del calcio, Sparco®️ mette la sua pluriennale esperienza, maturata anche grazie ai suoi iconici sedili sportivi prodotti fin dal 1978, al servizio della SSC Napoli. Sparco Infatti, propone la sua storica seduta nata per l’ufficio e personalizzata nei colori che contraddistinguono il Club.

“Accostare il nostro brand a quello dei Campioni di Italia in carica consolida ulteriormente la leadership di Sparco quale partner tecnico delle più blasonate squadre di calcio in Italia e nel resto del mondo. Le sedute del Napoli calcio sono un concentrato di tecnologia confort e design che, traendo ispirazione dal motorsport, si proiettano in una disciplina in cui questi fattori sono decisivi per il successo”.

“La crescita del nostro brand passa anche per un percorso di nuova identità visiva – commenta Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli – Siamo lieti di poter accogliere Sparco fra i nostri fornitori ufficiali con una seduta che caratterizza le nostre panchine e i momenti di conferenze stampa”.

La poltrona deriva dai gloriosi sedili racing Sparco®️ e presenta i classici colori blu e celeste con il logo ufficiale della SSC Napoli. Nello specifico, nasce dal modello sportivo R100S, sedile storico e iconico di Sparco®️, best seller della linea, che vede negli anni una continua innovazione sia in termini di scocca sia in termini di materiale e di comfort. I sedili, infatti, mantengono tutte le funzionalità di quelli automobilistici, compresa la possibilità di regolare l’inclinazione dello schienale e il supporto lombare.”

