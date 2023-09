Il commento di Marchetti sui rinnovi in casa Napoli

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”, in onda su “Radio Marte”.

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sui rinnovi di alcuni giocatori del Napoli ed ha anche commentato la gara vinta contro il Braga.

Ecco le sue parole:

“Mi dispiace che i tifosi non siano contenti perché, anche se con un po’ di fortuna, ieri il Napoli ha vinto facendo una partita europea ed è stata l’unica italiana a vincere; questo qualcosa deve pur significare. Il problema di Garcia è che i tifosi azzurri sono abituati ad una grande bellezza, perché il Napoli l’anno scorso dominava le partite. Le vinceva di cuore, non solo con tecnica e tattica ma con la pancia, con gli occhi, con tutto il corpo. La questione Kvaratskhelia può diventare una questione di educazione anche ad un nuovo sistema di allenamenti. Quindi se il calciatore si è stranito a Genova dopo la sostituzione io ti sostituisco ancora perché ti faccio capire che devi impegnarti di più. È vero che è un grande giocatore ma è anche vero che il suo apporto finora non lo abbiamo visto, sicuramente non come lo scorso anno e magari ci vuole qualcosa per motivarlo. Non credo proprio che le sue prestazioni dipendano dal contratto non ancora rinnovato perché stiamo parlando di super professionisti e non mi è mai capitato di vedere un calciatore del genere giocare male apposta. Ieri il Napoli del primo tempo non mi è dispiaciuto; nella ripresa forse ha voluto gestire la gara e per poco non ne è rimasto fregato. Se il match fosse finito con un pareggio sarebbe stato quello ottenuto con più rammarico perché avresti potuto veramente vincere la partita. L’aspetto sul quale Garcia, secondo me, deve lavorare è il fatto che, ieri, ottenuto il vantaggio la squadra è sembrata fermarsi, essere soddisfatta. Il Napoli dello scorso anno, invece, non si fermava mai.”

Sui rinnovi afferma:

“Zelinski, Kvara e Osimhen sono tre situazioni diverse. Diventerebbe un caso, comunque, se nessuno arrivasse al rinnovo perché qualcuno ci dovrà spiegare per quale motivo non si arriva alla firma. Su Kvaratskhelia qualcuno dice che non si sono mai incontrati però il presidente De Laurentiis ha detto che il giocatore aveva bisogno di un premio per la scorsa stagione. Di Osimhen nemmeno te lo dico tutto quello che è filtrato da tutti gli incontri che ci sono stati. E Zelinski se non firma va a zero ed è rimasto a Napoli nonostante le offerte dell’Arabia. Poi forse lo ha fatto per motivi personali ma è rimasto qui. E allora la domanda c’è: perché non si firma. Se tutto rimane così fra un mese qualcuno ci dovrà dare una risposta convincente.”

