Il rinnovo di Meret è in fase di stallo, De Laurentiis fissa il prezzo

Il rinnovo di Alex Meret sarebbe in fase di stallo ed Aurelio De Laurentiis avrebbe dunque fissato il prezzo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport la trattativa per il rinnovo di Alex Meret sarebbe in fase di stallo:

“Il tira e molla non è più gradito, Alex Meret ha bisogno di sentirsi di sentirsi importante e per questo ha chiesto al Napoli la certezza del ruolo da titolare per firmare il rinnovo. Ma la trattativa è in una fase di stallo: non è un problema economico, ma di progettualità. Senza rinnovo andrà via, ma De Laurentiis vuole venticinque milioni di euro.”

