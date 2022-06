Calciomercato, il Napoli ha chiesto Pafundi: altre sue big su di lui

Il Napoli ed altri due grandi club sarebbero interessati a Simone Pafundi, giocatore dell’Udinese.

Simone Pafundi si è già fatto notare dal Napoli ed altri due club esteri. Secondo Tuttosport Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto il giocatore all’Udinese.

“Il ct Mancini l’ha convocato per lo stage in Nazionale al termine del campionato. La sua classe ha indotto a scomodare paragoni illustri tipo Maradona e Messi. Un campioncino che l’Udinese ha blindato già lo scorso anno facendogli firmare un contratto da professionista fino al 2024. All’estero Manchester United e Liverpool hanno già mosso forti interessi. Anche in Italia non mancano gli estimatori, l’ultimo in ordine di tempo è il Napoli. Giuntoli lo ha chiesto all’Udinese. Ma i friulani sono una bottega carissima.”

