E’ febbre Barcellona, una “Curva” si vende anche oltre i 200 euro

Napoli-Barcellona – E’ inizato il fenomento del secondary ticketing on line: prezzi dei biglietti alle stelle

Napoli-Barcellona – Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida stellare con il Barcellona di Leo Messi. Il primo giorno di vendita, riservata solo agli abbonati, ha registrato circa 2.000 biglietti acquistati e altrettanti nella seconda giornata. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta che, come succede per i grandi eventi calcistici e non solo, diventa irrefrenabile il fenomeno del secondary ticketing on line:

“Ieri era possibile trovare su alcuni siti di riferimento alcuni tagliandi per i settori più popolari, ma anche per le tribune a prezzi incredibilmente maggiorati. Una curva, per esempio, era a listino a 239 euro (70 euro il costo fissato dal Napoli), mentre per i Distinti (130 euro) addirittura si è arrivati a 477 euro. Per non parlare delle tribuna Posillipo che è arrivata a toccare i 688 euro (250 il costo previsto dalla società partenopea). Pochi i biglietti disponibili in internet, circa un centinaio, ma la speculazione è già iniziata”.

