Calciomercato – Il Manchester United pronto a tutto per Koulibaly

Calciomercato – Il Manchester United pronto a fare pazzie per Kalidou Koulibaly

Calciomercato – Il primo obiettivo per l’estate in casa Manchester United è un difensore centrale e il nome sarebbe quello di Kalidou Koulibaly. Secondo il Mirror, infatti, Solskjaer lo considera il partner perfetto per Maguire e da diverso tempo i Red Devils avrebbero inserito il centrale del Napoli in cima alla loro lista di mercato. Nei prossimi mesi saranno intensificati i contatti, dal club inglese c’è la volontà di fare uno sforzo economico importante per portarlo in Premier League.

Lo stesso Koulibaly sarebbe aperto a quest’ipotesi. Tuttavia non sarà semplice, visto che sulle tracce del senegalese ci sono anche altre big come Real Madrid, PSG e Chelsea. Il prezzo fissato dal Napoli è di oltre 100 milioni di euro e da Manchester si starebbero convincendo a sborsare una cifra così elevata perché, secondo Solskjaer, l’impatto del difensore azzurro sulla Premier sarebbe devastante.

