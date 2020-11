Ultim’ora – Osimhen torna a Napoli ma la sua presenza è in dubbio per il Milan

Victor Osimhen torna a Napoli. Da valutare le sue condizioni in vista della partita di domenica prossima contro il Milan al San Paolo

Dopo l’infortunio tra polso e spalla rimediato nel match di ieri tra Nigeria e Sierra Leone, Victor Osimhen tornerà a Napoli per lavorare a Castel Volturno, con il Milan nel mirino. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport la presenza del nigeriano per l’incontro di domenica prossima contro il Milan resta in forte dubbio. Nei prossimi giorni ci sarà un altro controllo, ma va registrata poca preoccupazione nell’ambiente Napoli.

