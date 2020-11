Champions League – Per i diritti tv entra in campo un colosso mondiale

Rivoluzione in Champions League. Acquistato un pacchetto di 80 milioni da Amazon.

La Champions League va sulla piattaforma OTT. Lo scorso 20 ottobre si è conclusa la gara per aggiudicarsi i diritti tv per trasmettere, in Italia, le partite della competizione più affascinante di Europa. La trattativa si è conclusa tra novità ed esclusioni per le piattaforme televisive e no:

Conferme

La Champions è tutta di Sky. Per il triennio 2021-24, la pay tv di Murdoch ha acquisito il pacchetto completo che comprende 104 gare per un costo poco più di 100 milioni di euro, stracciando via qualsiasi concorrenza. Sky conferma, così, la sua predominanza tra piattaforme televisive italiane per la trasmissione del calcio europeo.

Tra le conferme c’è anche Mediaset che è riuscita ad acquisire per una somma di 40 milioni un pacchetto con le partite del martedì sera da trasmettere, alcune, in chiaro.

Per quanto riguarda la Rai e Dazn, invece, non sono riuscite ad acquisire nessun pacchetto: la prima non ha partecipato alla gara, interessata ai diritti tv dei mondiali di Calcio in Qatar del 2022 del gennaio prossimo; La seconda ha rinunciato nella fase di rilancio per l’incontrastabile offerta di Sky.

Novità

Amazon si prende le partite del mercoledì. Come già avviene in Germania e Gran Bretagna, anche in Italia, la piattaforma di Jeff Bezos trasmetterà, si spera su “Prime Video”, le 17 migliori partite del mercoledì più la finale di Supercoppa Europea (competizione tra vincitore di UEFA Champions League ed Europa League), per una somma di 80 milioni di euro. Oltre a Roland Garros, in quella occasione fu fatta fuori Eurosports, si aggiunge per tre anni anche la competizione europea più seguita nel mondo calcistico.

Rivoluzione?

È in atto una rivoluzione. Se anche Amazon si interessa al mondo del calcio è lapalissiano che siamo davanti ad una nuova generazione di tifosi o spettatori che vogliono accedere con facilità e velocità con il fine di godersi lo spettacolo e il fascino di un match di Champions League, come se fosse una serie tv su Prime Video. L’esperienza, in Italia, delle “app” per eventi sportivi è stata introdotta con Dazn, che dopo un lento e difficoltoso inizio, sembra aver trovato la giusta quadra per essere un ottimo competitor per le reti televisive più classiche.

L’attenzione di Amazon è quella di ampliare la sua enorme capacità di raccolta delle preferenze dei suoi utenti non trasmettendo solo le partite, ma si spera in un progetto più ampio che lavorerà anche intorno al mondo del calcio attraverso la vendita di prodotti ufficiali, marketing e del ticket sales.

Con l’entrata in campo di un colosso come Amazon, ci si aspetta sempre qualcosa di spettacolare: “the show must go on”

Francesco Abate

