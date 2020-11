Milik-Juventus – Si riapre la pista che porta il polacco a Torino

Il portale calciomercato.it riporta all’attualità il passaggio di Milik alla Juventus.

Milik potrebbe approdare alla Juventus al termine di un’operazione che porterebbe Bernardeschi al Napoli:

“Il tormentone Arkadiusz Milik sta per tornare in auge dopo un’estate interminabile senza lieto fine. Il polacco è rimasto escluso dal progetto tecnico del Napoli, i suoi agenti si sono incontrati recentemente col club per provare a trovare una soluzione nel mercato invernale.

La crisi economica causata dal covid continua a penalizzare fortemente le società e anche a gennaio, toccherà muoversi con “fantasia”. L’ex Ajax , secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è tornato nel mirino della Juventus , che lo aveva corteggiato già a inizio estate.

I bianconeri vorrebbero provare ad imbastire uno scambio con il Napoli, ai quali hanno proposto il cartellino di Federico Bernardeschi. L’affare, ovviamente, sarebbe impostato in modo da generare un’importante plusvalenza per entrambe le parti, ma i partenopei nicchiano. Sulla fascia destra, infatti, stanno facendo bene sia Lozano che Politano, e al momento appare difficile inserire anche il bianconero, il cui ingaggio, tra l’altro, sarebbe tra i più alti della rosa (4 milioni netti).

Per Milik, in ogni caso, potrebbe riaprirsi la pista Roma . Ai giallorossi la punta piace ancora tanto e il ragazzo a settembre era prontissimo ad approdare nella capitale, scenario che continua a gradire parecchio. Tutto dipenderà dalle richieste del Napoli, che a sei mesi dalla scadenza dovrà abbassare molto le pretese rispetto agli oltre 20 milioni per i quali si negoziò. La telenovela è già ripartita…”