Napoli, i giocatori chiedono un colloquio con la società

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta Ciro Venerato, il quale ha dato una notizia molto importante sul clima che si respira all’interno dello spogliatoio azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Ci sono giocatori che da tempo chiedono un colloquio definitivo alla proprietà e nel frattempo devono aspettare giugno per avere una risposta. Penso ai vari Insigne, Fabian Ruiz e altri. Questa situazione non ha proprio aiutato l’andamento stagionale. Da quello che mi arriva la situazione è magmatica, sul modulo pensa si vada avanti con la difesa a quattro e non la linea a tre. Per quanto concerne Koulibaly, ripeto, deciderà in queste ore se lo impiegherà o meno.”

