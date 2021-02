Napoli, la situazione degli infortunati in casa azzurra

Il Napoli nelle ultime settimane è alle prese con l’emergenza infortuni, con Gattuso che ha dovuto fare scelte obbligate nelle ultime uscite. Il Corriere del Mezzogiorno, nell’edizione di oggi, ha provato a fare un punto della situazione. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Demme non ce l’ha fatta a rientrare per l’Atalanta, si punta a metterlo a disposizione per la sfida di giovedì ma non è detto che ce la faccia, seguendo la linea della cautela potrebbe tornare contro il Benevento così come Hysaj e forse anche Ospina e Petagna.”

