Contratti in scadenza per Hysaj e Maksimovic: Giuntoli cerca una soluzione

Il calciomercato si è concluso da una settimana ma ora il Napoli dovrà concentrarsi sul discorso rinnovi.

Onde evitare un’altra grana in stile Milik, infatti, gli azzurri dovranno risolvere la questione riguardante i rinnovi di Maksimovic e di Hysaj.

Entrambi, infatti, dal prossimo gennaio potranno accasarsi dove vorranno senza che la squadra acquirente debba pagare un euro per il loro cartellino.

Una situazione che la dirigenza partenopea vorrebbe evitare. Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, il DS Giuntoli cercherà di trovare una soluzione con il loro procuratore, Mattia Giuffredi, per scongiurare questo pericolo.

Per quanto riguarda l’albanese, entro fine mese dovrebbero esserci novità. Più complicata la situazione con il serbo, visto che le parti sono ancora distanti.

