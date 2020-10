Juve-Napoli: gli azzurri hanno un jolly per evitare lo 0-3

Cresce l’attesa per la decisione del Giudice Sportivo in merito alla mancata disputa della sfida tra Juventus e Napoli.

La gara, come tutti ricorderanno, non si è giocata in quanto gli azzurri non si sono presentati a Torino dopo il divieto a viaggiare disposto dall’Asl.

Da quel momento una serie di polemiche hanno accompagnato la vicenda tra chi dava ragione ai partenopei, impossibilitati a partire e chi, invece, ha visto nell’intervento dell’azienda sanitaria locale, un’interferenza ingiustificata.

In attesa di conoscere la decisione del dottor Mastrandrea, la dirigenza napoletana studia la propria memoria difensiva e, secondo quanto riportato da Il Mattino, avrebbe già il suo jolly.

Il legali, infatti, faranno leva sull’articolo 55 del NOIF, che riguarda proprio la mancata partecipazione ad un incontro di calcio, in caso di forza maggiore.

Il tutto sarà racchiuso lì, ovvero nel voler dimostrare che i ragazzi agli ordini di mister Gattuso, erano impossibilitati a partire.

