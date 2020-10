Diritti Champions – Passo indietro RAI, avanza Amazon Prime

E’ il portale calciomercato.com a riportare l’aggiornamento in merito ai diritti tv per la Champions League.

Alla corsa per il diritti Champions si inserisce anche Amazon Prime:

“Niente Champions League per la Rai. Secondo quanto riporta repubblica.it, la tv di stato non ha presentato alcun’offerta per le sfide europee in programma nel triennio 2021-2024 a causa delle condizioni economiche e delle incertezze prospettiche sui ricavi. La Uefa, per i nuovi diritti, ha previsto quattro pacchetti, che aumenterebbero così l’interesse. Spazio a Sky, a Dazn, a Mediaset e alla novità Amazon Prime, pronta ad acquisire un mini-pacchetto come fatto in Premier League. “

