Juve-Napoli, Pinci: “Il Giudice sportivo non aveva elementi per decidere”

Pinci si esprime su Juve-Napoli

Matteo Pinci, giornalista di Repubblica, attraverso i microfoni di Radio Sportiva ha espresso il suo parere su Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Dopo la partita il Giudice Sportivo non aveva elementi sufficienti per assegnare il 3-0 a tavolino. Adesso si cerca di capire se le cause di forza maggiore della mancata trasferta siano responsabilità dell’ASL o del Napoli”.

