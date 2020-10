Salernitana – Nulla da fare contro il Lecce

Salernitana – Battuta dal Lecce fuoricasa.

Alle ore 15.00 di ieri è stata giocata la partita Lecce-Salernitana valida per il campionato Under 17 A-B.

Dopo soli pochi minuti di gioco il Lecce approfitta l’occasione del calcio d’angolo per passare in vantaggio con Carrozzo. la Salernitana non ci sta e reagisce, ma non riesce a concretizzare le occasioni. Primo tempo che finisce sull’1 a 0 per i ragazzi del Lecce.

Nella ripresa la Salernitana ci prova ancora, occasioni pericolose non sfruttate, molto vicini al gol su punizione con risultato sfortunato. Il Lecce non riesce ad allungare il vantaggio, al fischio finale il risultato rimane 1 a 0 per il Lecce.

