Milik: ” Ecco la verità sul mio mancato trasferimento”

Arkadius Milik è senza ombra di dubbio il caso più spinoso del Napoli.

In scadenza di contratto, il calciatore non ha trovato una nuova squadra durante il mercato ed ora è finito fuori rosa. Un grosso problema per la dirigenza azzurra che rischia di perdere a parametro zero un investimento di quasi 40 milioni di euro fatto cinque anni fa. Nel frattempo, l’attaccante è in Polonia con la sua nazionale ed ha voluto raccontare la sua verità, alla redazione di Sportfakty.

“Il Napoli avrebbe voluto prolungare il contratto con me per altri 5 anni. Il club mi ha dato una scelta: firmare un contratto o andarmene. Ho deciso che mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di nuovo altrove. Avevo due opzioni e poiché mi rifiutavo di prolungare il contratto, la situazione è diventata chiara.

Sul mancato trasferimento alla Roma ed alla Fiorentina:

“Non voglio fornire nomi o dettagli di squadre. Affinché il trasferimento avvenga, il giocatore e le due squadre devono raggiungere un accordo. C’era una l’ok da parte mia. I club non andavano d’accordo. E sono rimasto a Napoli”

L’attaccante ha poi aggiunto:

“Capisco che i tifosi potrebbero “impazzire” quando ogni giorno apparivano notizie scioccanti su di me. Ecco com’è questa attività, lo capisco. A volte un calciatore ne soffre, ma spero che dopo questa intervista i tifosi capiscano la mia prospettiva e l’intera situazione. Posso assicurarvi che da parte mia non c’è mai stata una mancanza di rispetto per la società. Credo che alla fine non sono stato trattato bene. Ci sono anche altri giocatori nel club che non hanno rinnovato i loro contratti, e su di loro è tranquillo. Nelle ultime due stagioni sono stato il capocannoniere della squadra, dando sempre il 100%. Ho dei rimpianti? No, perché so come funziona. Soffrirò un po ‘, ma resisterò “.

