VIDEO – Ferlaino omaggia Maradona: in visita al murales ai Quartieri Spagnoli

Ferlaino ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Maradona

Notizie Napoli calcio. Corrado Ferlaino, omaggia Maradona, l’ex presidente del Napoli, ha fatto visita al murales del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli.

Ferlaino omaggia Maradona ai Quartieri Spagnoli

Corrado Ferlaino non è riuscito a trattenere le lacrime mentre mandava un simbolico bacio al suo grande ex campione. Immediati gli applausi dei presenti che hanno accolto il Presidente in un momento dal fortissimo carico emozionale.

Il video

