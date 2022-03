De Paola: “Napoli? i tifosi azzurri non possono pretendere lo Scudetto”

Il giornalista dice la sua sulle ambizioni Scudetto del Napoli

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ai microfoni di TMW Radio. Nel suo intervento ha parlato della corsa Scudetto, nella quale è incluso anche il Napoli dopo la vittoria contro la Lazio che ha fatto guadagnare agli azzurri la vetta del campionato.

Queste le sue parole:

“Spalletti arrabbiato per alcune frasi? Spallettone che ammiro sempre, rimprovero di cadere nelle provocazione. A chi ha risposto? Ai social? Non deve ribellarsi a chi lo accusa di avere una squadra molle e senza carattere. Avrebbe dovuto dire altro dopo una vittoria da primo posto. Ha mostrato il lato debole, ma lui è uno dei migliori allenatori in circolazione: non si fa passare la mosca sotto al naso.

Insigne? Grande rivincita, è sempre stato super criticato. Capisco che la città sia esigente per aver visto Maradona, ma i tifosi devono cambiare atteggiamento. Per esempio, non si può pretendere lo scudetto. Non riscontro le dinamiche di Napoli nelle altre piazze. Ma come si fa a criticare Insigne? Così come non si possono criticare Spalletti e De Laurentiis. Il presidente, per quanto commetta degli errori e magari non riesca mai a fare il salto di qualità, sta tenendo la squadra al vertice del calcio italiano da quasi 15 anni”.

