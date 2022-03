Genoa: Il Toronto vuole affrettare i tempi per Criscito

Il club della MLS vuole portare il giocatore in Canada fin da subito

Il Toronto FC è al lavoro per ingaggiare subito Domenico Criscito. Dopo aver trovato un accordo con il giocatore, il club canadese è ora al lavoro per anticipare i tempi, forte di un contratto biennale. Criscito sarebbe favorevole ad anticipare i tempi, anche perché dopo il cambio di proprietà gli è stato fatto capire non è più al centro del progetto Genoa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

