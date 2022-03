Milan: infortunio per Romagnoli, può saltare il Napoli

I rossoneri rischiano di andare al Maradona senza il difensore

Nel corso del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, valevole per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, si è infortunato Alessio Romagnoli. per il difensore rossonero pare trattarsi di un possibile stiramento e ciò lo costringerebbe a saltare la partita contro il Napoli in programma domenica 6 marzo allo Stadio Maradona.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Crudeli su Fabian Ruiz: “Lo tempo in vista di Napoli-Milan”

Napoli, spunta la probabile data del ritorno in campo di Lozano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: dalle bende al cibo per cani nei tir di aiuti