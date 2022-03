Insigne-Napoli, senza il Capitano sarà una squadra diversa

Il Corriere del Mezzogiorno si focalizza sul rapporto di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Lorenzo Insigne ha finalmente trovato il primo gol su azione di questo campionato, decisivo inoltre per la vittoria contro la Lazio. Il Capitano ha inoltre servito un perfetto assist per la seconda rete azzurra siglata da Fabian Ruiz.

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sul rapporto del Capitano azzurro e della squadra che lo ha fatto crescere personalmente e professionalmente. Secondo il quotidiano quando il giocatore andrà via, il Napoli non sarà più lo stesso.

“Insigne, il piccolo grande Insigne, numero dieci della Nazionale, ha così deciso che a trent’anni si può andare oltre le corde del sentimento. E’ possibile trasformare la delusione in energia positiva. I numeri restano dalla sua parte: c’è un Napoli che con o senza di lui è diverso per qualità di gioco, velocità del palleggio ed equilibrio in campo. In quattro delle otto partite stagionali in cui la sua squadra ha perso (Spartak Mosca, Atalanta, Spezia e Fiorentina in coppa Italia) lui non c’era. Contro l’Empoli (altro ko) entra a freddo dopo venti minuti per l’infortunio di Zielinski. Lui lo sa che non è un caso, ma vallo a spiegare a chi invece lo ha già bollato come traditore.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino su Napoli e Milan: “Stanno tenendo vivo il campionato”

Crudeli su Fabian Ruiz: “Lo tempo in vista di Napoli-Milan”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: dalle bende al cibo per cani nei tir di aiuti