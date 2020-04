Coronavirus, la percentuale in Campania resta molto bassa

Resta costante il trend relativo ai casi di Coronavirus in Campania. Nella giornata di domenica sono risultati positivi 66 tamponi sui 1366 effettuati, con una percentuale dunque del 4,99% inferiore a quella registrata nella giornata di sabato che era stata del 5,21. Dal 3 aprile la percentuale dei contagiati non è superiore al 10%, dati che confermano come le misure di distanziamento sociale stiano funzionando per contenere la diffusione del virus.

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4,04%

9 aprile 4,70%

10 aprile 3,68%

11 aprile 5,21%

12 aprile 4,99%

