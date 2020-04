Coronavirus, il bollettino delle 18 – Numero di decessi in sensibile calo

Coronavirus, il bollettino delle 18 – I contagiati sono 1984, decessi in sensibile calo

Sono stati diramati i dati della Protezione Civile nel consueto bollettino delle 18: il commissario Angelo Borrelli ha fornito i dati sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e quelli guariti. Negli ultimi giorni la curva ha fatto registrare una leggera frenata, ma il numero giornaliero di vittime e nuovi positivi al Covid 19 è ancora molto alto.

Casi attuali: 102.253 (+1.984, +2%)

Deceduti: 19.899 (+431, +2,2%)

Dimessi/Guariti: 34.211 (+1.677, +5,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.343 (-38, -1,1%)

Totale casi: 156.363 (+4.092, +2,7%)



Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 12 aprile 2020

Sono 4 i decessi e 28 le persone guarite dal coronavirus in Campania nella giornata di ieri, sabato 11 aprile. A comunicarlo è l’Unità di crisi della Regione Campania, nel resoconto aggiornato alla scorsa mezzanotte. Sono in totale 242 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza in Campania, mentre sono 305 i guariti (+28 rispetto a venerdì 10 aprile), di cui 235 totalmente guariti (+30) e 70 clinicamente guariti (-2). Questo il riparto per provincia dei 3.604 casi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza: in città metropolitana di Napoli 1.871, di cui 779 a Napoli città e 1.092 nei restanti comuni della provincia); in provincia di Salerno 536; in provincia di Avellino 400; in provincia di Caserta 375; in provincia di Benevento 156. Sono 266 i casi i fase di verifica da parte delle Asl.”

